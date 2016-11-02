Добрый день дорогие заказчики и фрилансеры!
Рада предложить вам свои услуги в:
- обработке, ретушировании, колорировании фотографий;
- коллажировании;
- создании электронных скрап-альбомов;
- создании мультимедиапрезентаций в MS PowerPoint;
- созданию чертежей в "Компас" по исходнику(.jpg)
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Портфолио
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- Без названия168 просмотров
- Узор155 просмотров
- Букет117 просмотров
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- Свадебное_1168 просмотров
- Колорирование+обтравка141 просмотр
- Реставрация фото157 просмотров
- Сбежавший цекламен320 просмотров
- Без названия137 просмотров