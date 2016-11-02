Добрый день дорогие заказчики и фрилансеры!

Рада предложить вам свои услуги в:

- обработке, ретушировании, колорировании фотографий;

- коллажировании;

- создании электронных скрап-альбомов;

- создании мультимедиапрезентаций в MS PowerPoint;

- созданию чертежей в "Компас" по исходнику(.jpg)