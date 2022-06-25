Дизайн интерьера. Визуализация и строительная документация. Цена по объему работы.

Дизайн интерьера-работа, работа которую выполняю с удовольствием и с индивидуальным подходом к каждому объекту.

Выполняю замеры, расстановку мебели с учетом эргономических данных. Готовлю схемы сантехники, освещения, розеток. 3D визуализацию интерьера с подбором цвета и материалов.

Образование: Киевский институт декоративно прикладного искусства и дизайна им. Бойчука, специальность промышленный дизайн ( младший специалист) дизайн интерьера ( специалист)

Опыт работы:

2003-2010 дизайнер-конструктор мебели на производстве.

2010-2013 дизайнер-проектировщик итальянских, немецких кухонь. Проектирование кухни от замера до установки. Проходила обучающие семинары в Германии.

С 2013 дизайн интерьера.