Дизайн интерьера. Визуализация и строительная документация. Цена по объему работы.
Дизайн интерьера-работа, работа которую выполняю с удовольствием и с индивидуальным подходом к каждому объекту.
Выполняю замеры, расстановку мебели с учетом эргономических данных. Готовлю схемы сантехники, освещения, розеток. 3D визуализацию интерьера с подбором цвета и материалов.
Образование: Киевский институт декоративно прикладного искусства и дизайна им. Бойчука, специальность промышленный дизайн ( младший специалист) дизайн интерьера ( специалист)
Опыт работы:
2003-2010 дизайнер-конструктор мебели на производстве.
2010-2013 дизайнер-проектировщик итальянских, немецких кухонь. Проектирование кухни от замера до установки. Проходила обучающие семинары в Германии.
С 2013 дизайн интерьера.
Портфолио
- Дизайн квартиры для молодой семьи.24 просмотра
- Дизайн кухни-гостиной в частном доме.23 просмотра
- Дизайн гостинной в частном доме.37 просмотров