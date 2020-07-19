ErlanKuttibaev

Ерлан Куттыбаев ErlanKuttibaev

 
25 летКазахстан/Алматы
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Воплощаем ваши идеи в реальность

Добрый день

Я художник-иллюстратор с 6 летним опытом создания векторных изображений и цифровых портретов.

Если вы обратились ко мне за  услугами то вы не пожалеете об этом,и я сделаю все возможное чтобы вы остались довольны результатом моей работы.

Спасибо за внимание.

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