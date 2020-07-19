Ерлан Куттыбаев ErlanKuttibaevErlanKuttibaev
25 летКазахстан/Алматы
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Воплощаем ваши идеи в реальность
Добрый день
Я художник-иллюстратор с 6 летним опытом создания векторных изображений и цифровых портретов.
Если вы обратились ко мне за услугами то вы не пожалеете об этом,и я сделаю все возможное чтобы вы остались довольны результатом моей работы.
Спасибо за внимание.
Портфолио
- Векторная иллюстрация82 просмотра
- Портрет81 просмотр
- Карикатура71 просмотр
- Портрет73 просмотра
- Векторная иллюстрация62 просмотра
- Векторная иллюстрация62 просмотра
- Черно-белая картина64 просмотра
- Женский портрет69 просмотров
- Комикс иллюстрация70 просмотров
- Иллюстрация для детской книги56 просмотров
- Персонаж для детской книги49 просмотров
- Персонаж59 просмотров