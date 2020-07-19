Воплощаем ваши идеи в реальность

Добрый день

Я художник-иллюстратор с 6 летним опытом создания векторных изображений и цифровых портретов.

Если вы обратились ко мне за услугами то вы не пожалеете об этом,и я сделаю все возможное чтобы вы остались довольны результатом моей работы.

Спасибо за внимание.