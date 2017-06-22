Логотипы • Упаковки • Векторная и растровая графика • Разработка сайтов HTML5, CSS3, Javascript
Здравствуйте. С удовольствием возьмусь за ваш проект.
Занимаюсь разработкой логотипов,и сайтов, созданием иллюстраций.
Гарантирую:
- Уникальный качественный дизайн.
- Соблюдение сроков.
- Возможна разработка нескольких вариантов дизайна.
- Предоставление вариантов в виде эффектных презентаций с отображением вашего дизайна на разных носителях.
- Внесение правок и пожеланий.
- Заказчик заполняет бриф, обсуждаем детали.
- Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн.
- Разработка дизайна в течении оговоренного срока.
- Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при необходимости).
- Оплата оставшихся 50% суммы за проект.
- Отправка исходников.
- Webmoney.
- ПриватБанк (на территории Украины).
- Денежные переводы.
С уважением, Алёна.