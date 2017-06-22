Erminia

Алёна Erminia

 
28 летУкраина/Запорожье
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Логотипы • Упаковки • Векторная и растровая графика • Разработка сайтов HTML5, CSS3, Javascript

Здравствуйте. С удовольствием возьмусь за ваш проект.

Занимаюсь разработкой логотипов,и сайтов, созданием иллюстраций.

Гарантирую:

  • Уникальный качественный дизайн.
  • Соблюдение сроков.
  • Возможна разработка нескольких вариантов дизайна.
  • Предоставление вариантов в виде эффектных презентаций с отображением вашего дизайна на разных носителях.
  • Внесение правок и пожеланий.
Условия сотрудничества:
  • Заказчик заполняет бриф, обсуждаем детали.
  • Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн.
  • Разработка дизайна в течении оговоренного срока.
  • Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при необходимости).
  • Оплата оставшихся 50% суммы за проект.
  • Отправка исходников.
К оплате принимаю:

  • Webmoney.
  • ПриватБанк (на территории Украины).
  • Денежные переводы.
Буду рада сотрудничеству.

С уважением, Алёна.

JavascriptHTMLЛоготип для сайта