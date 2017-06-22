Логотипы • Упаковки • Векторная и растровая графика • Разработка сайтов HTML5, CSS3, Javascript

Здравствуйте. С удовольствием возьмусь за ваш проект.

Занимаюсь разработкой логотипов,и сайтов, созданием иллюстраций.

Гарантирую:

Уникальный качественный дизайн.

Соблюдение сроков.

Возможна разработка нескольких вариантов дизайна.

Предоставление вариантов в виде эффектных презентаций с отображением вашего дизайна на разных носителях.

Внесение правок и пожеланий.

Заказчик заполняет бриф, обсуждаем детали.

Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн.

Разработка дизайна в течении оговоренного срока.

Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при необходимости).

Оплата оставшихся 50% суммы за проект.

Отправка исходников.

Условия сотрудничества:К оплате принимаю:

Webmoney.

ПриватБанк (на территории Украины).

Денежные переводы.

Буду рада сотрудничеству.

С уважением, Алёна.