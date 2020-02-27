Анастасия Ермолаева Ermolaeva_nastyaErmolaeva_nastya
31 годРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Портреты✨Логотипы✨Дизайн✨Ретушь
Рисую портреты, иллюстрации, логотипы. Делаю дизайн книг, ретушь фотографий. Открыта к новым заказам. Делаю строго ко времени и даже раньше.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Семейные портреты172 просмотра
- Иллюстрации49 просмотров
- Дизайн и верстка детской книги50 просмотров
- Ретушь и цветокоррекция старой фотографии43 просмотра
- Ретушь старой фотографии50 просмотров
- Портрет55 просмотров
- Портрет59 просмотров