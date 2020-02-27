Ermolaeva_nastya

Анастасия Ермолаева Ermolaeva_nastya

 
31 годРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Портреты&#10024;Логотипы&#10024;Дизайн&#10024;Ретушь

Рисую портреты, иллюстрации, логотипы. Делаю дизайн книг, ретушь фотографий. Открыта к новым заказам. Делаю строго ко времени и даже раньше. 

Ретушь фото
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