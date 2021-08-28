Маркетолог

✔️Интернет-маркетолог с опытом более 8 лет. ✔️Выстраиваю индивидуальную стратегию продвижения под ваши задачиКонсультация + аудит вашего сайта и рекламы - БЕСПЛАТНО!.► Возможен любой вид сотрудничества:от проектной и разовой работы, до постоянной..Мои преимущества✔️В интернет-маркетинге более 8 лет✔️Частный интернет маркетолог, не агентство!✔️Все задачи выполняю самостоятельно✔️Опыт работы с бюджетами от 100 000 до 5 млн/месяц✔️Всегда создаю максимум, необходимый под ваши задачи/бюджеты✔️Не обещаю золотых гор. Не навязываю лишних услуг✔️Сроки создания и настройки: от 1 до 3 дней.► Стоимость услугТочная стоимость зависит от вашей сферы деятельности, объёма работы, бюджетов и задач.► Стоимость создания включает в себя:✅Анализ ниши и конкурентов, выявление целевой аудитории✅Подбор ключевых запросов (ручной + Key Collector)✅Подбор максимального количества минус-слов и фраз✅Создание объявлений (1 запрос - 1 объявление + группирование низкочастотных запросов)✅Разбивка кампаний на: горячие-тёплые-холодные, разбивка на регионы✅Разбивка кампаний на Поиск и РСЯ/КМС✅UTM метки, уточнения, быстрые ссылки, визитки и тд✅Создание объявлений и баннеров под все форматы✅A/Б тесты рекламных объявлений и баннеров✅Настройка аналитики, настройка целей✅Настройка ретаргетинга✅Настройка бидменеджера (автоматическое управление ставками)✅Бесплатное сопровождение 7 дней (минусация запросов, оптимизация, отчётность)► Стоимость ведения включает в себя:✅Управление ставками, минусовка ненужных запросов и площадок✅Снижение стоимости перехода и целевого клиента✅Внесение изменений в кампанию✅Мониторинг конкурентов и аналитика✅Тестирование и поиск оптимального варианта