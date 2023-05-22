ErraEdmond

София ErraEdmond

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Пишу, рисую, ретуширую — решаю ваши проблемы.

Привет, я София


Можно просто Софа. Около 4 лет переодически работала в фотошопе и за это время накопился опыт. В этом году начала серьезно учиться рисованию, улучшать свое письмо. Мне нравится создавать что-то красивое, буквами или красками -- неважно)
Еще, одно давнее хобби -- написание прозы. Обожаю это =з=


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Почему именно я?

  • Подхожу к каждому заказу индивидуально.

  • До безумия упорна и организована в работе — выкладываюсь в работе наполную

  • В то же время, ценю свое и ваше время.

  • Почти не делаю ошибок. Но если вам что-то не нравится — я переделаю.

  • Не откладываю ничего на потом, выполняю все в срок.

  • Креативно мыслю.

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Что я умею?

Текст

  • Отредактирую ваш текст, найду ошибки, исправлю пунктуацию

  • Напишу для вас с нуля прозу или статью

  • Разработаю сценарий

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Photoshop

  • Готова переработать снимок полностью, добавляя новые детали

  • Отретуширую ваши фото

  • Спокойно вырежу для вас любое изображение, даже волосы

  • Впишу объект в фото, наоборот вырезать.

  • Нарисовать что-то для вас

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Оплата

  • Qiwi