ErraEdmond

Привет, я София
Можно просто Софа. Около 4 лет переодически работала в фотошопе и за это время накопился опыт. В этом году начала серьезно учиться рисованию, улучшать свое письмо. Мне нравится создавать что-то красивое, буквами или красками -- неважно)
Еще, одно давнее хобби -- написание прозы. Обожаю это =з=
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Почему именно я?
Подхожу к каждому заказу индивидуально.
До безумия упорна и организована в работе — выкладываюсь в работе наполную
В то же время, ценю свое и ваше время.
Почти не делаю ошибок. Но если вам что-то не нравится — я переделаю.
Не откладываю ничего на потом, выполняю все в срок.
Креативно мыслю.
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Что я умею?
Текст
Отредактирую ваш текст, найду ошибки, исправлю пунктуацию
Напишу для вас с нуля прозу или статью
Разработаю сценарий
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Photoshop
Готова переработать снимок полностью, добавляя новые детали
Отретуширую ваши фото
Спокойно вырежу для вас любое изображение, даже волосы
Впишу объект в фото, наоборот вырезать.
Нарисовать что-то для вас
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Оплата
Qiwi