ErraEdmond

Пишу, рисую, ретуширую — решаю ваши проблемы.

Привет, я София





Можно просто Софа. Около 4 лет переодически работала в фотошопе и за это время накопился опыт. В этом году начала серьезно учиться рисованию, улучшать свое письмо. Мне нравится создавать что-то красивое, буквами или красками -- неважно)

Еще, одно давнее хобби -- написание прозы. Обожаю это =з=



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Почему именно я ?

Подхожу к каждому заказу индивидуально.

До безумия упорна и организована в работе — выкладываюсь в работе наполную

В то же время, ценю свое и ваше время.

Почти не делаю ошибок. Но если вам что-то не нравится — я переделаю.

Не откладываю ничего на потом, выполняю все в срок.

Креативно мыслю.

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Что я умею?

Текст

Отредактирую ваш текст, найду ошибки, исправлю пунктуацию

Напишу для вас с нуля прозу или статью

Разработаю сценарий

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Photoshop

Готова переработать снимок полностью, добавляя новые детали

Отретуширую ваши фото

Спокойно вырежу для вас любое изображение, даже волосы

Впишу объект в фото, наоборот вырезать.

Нарисовать что-то для вас

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Оплата