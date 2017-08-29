Ershov_design

Владислав Ершов Ershov_designErshov_design
39 летУкраина/Евпатория
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Минимализм, понятность и ничего лишнего.
Полиграфия
-дизайн буклетов
-дизайн и верстка каталога
-дизайн флаеров
-дизайн листовок
-дизайн меню
-дизайн афиш и постеров
Графический дизайн
-иллюстрации
-логотипы
-фирменный стиль
-дизайн наружной рекламы
-дизайн соц.сетей
-дизайн упаковки и этикетки
СММ продвижение
-аудит соцсетей и сайта
-составление контент плана
-подбор ключевых слов
-рекомендации по оптимизации и продвижению
-монтаж коротких видео
-предметная съемка товара для контента
3D визуализация
-3D моделирование товаров
-3D моделирование интерьера
-3D моделирование логотипа
-3D моделирование мебели
-3D визуализация конструкций
-3D моделирование для 3D печати