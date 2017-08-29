Ershov_design

Владислав Ершов Ershov_design

 
39 летУкраина/Евпатория
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Минимализм, понятность и ничего лишнего.

Полиграфия

-дизайн буклетов

-дизайн и верстка каталога

-дизайн флаеров

-дизайн листовок

-дизайн меню

-дизайн афиш и постеров

Графический дизайн

-иллюстрации

-логотипы

-фирменный стиль

-дизайн наружной рекламы

-дизайн соц.сетей

-дизайн упаковки и этикетки

СММ продвижение

-аудит соцсетей и сайта

-составление контент плана

-подбор ключевых слов

-рекомендации по оптимизации и продвижению

-монтаж коротких видео

-предметная съемка товара для контента

3D визуализация

-3D моделирование товаров

-3D моделирование интерьера

-3D моделирование логотипа

-3D моделирование мебели

-3D визуализация конструкций

-3D моделирование для 3D печати

Дизайн буклетаДизайн упаковкиДизайн афишиДизайн флаера