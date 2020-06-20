г. МоскваСамозанятый индивидуальныйпредприниматель. Языковые пары: англ-рус, рус-англ. Специализация: ИТ (ПО, БД), автомобили, юриспруденция (договоры,уставы, доверенности и др.), архивное дело, видеомонтаж, аудиомонтаж, история,

литература. ПО: · системы автоматизированного перевода: Trados 2011, 2017 (Studio, Multiterm, Winalign,Tageditor), SmartCat, Memsource, Tstream Editor, MemoQ, Passolo; · прочие переводческие программы: XBench;· графические редакторы: Adobe Photoshop, ABBYY FineReader; · прочие программы: Excel, Nero, Avid Liquid, AvidMedia Composer, Pro Tools, Oracle, Pinnacle Studio, Access, VizMediaStudio,

Adobe Premiere, Adobe Audition, VirtualBox.Ставки: анг-рус: от 220 р./1800 знаков с пробелами, 0,9 р./слово,0,12 р./знакрус-анг: от 200 р./1800 знаков с пробелами,0,7 р./слово, 0,11 р./знак редактура: от 100 р./1800 знаков с пробелами,0,3 р./слово, 0,05 р./знаккорректура: по договорённостиили зарплата: от 60 000 р. в месяц. Выработка: 7 стр./день. Возможны срочныезаказы до 12 стр. в день. График: полный день, можно в нерабочеевремя, праздники и выходные дни. Опыт работы: · Периодически принимаю заказы от бюро переводов: - «Janus Worldwide» (тематики: информационные технологии),- «Moscowtime» (тематики разные), - «Transvertum» (тематики:информационные технологии)· 2016 –ЗАО «Системные проекты». Перевод аннотаций фотоархива ТАСС на английский язык. · 2014 – 2016 – Бюро переводов «Переводчикофф». Перевод бухгалтерскойдокументации, личных документов, технической документации. · С 2013 по настоящее время – Отдел хранения аудиовизуальных документов МосквыГлавархива Москвы». Описание видеодокументов. Составлениеперевода-реферата руководства по работе с программой Viz Media Studio (0,5

ставки). · 2008 – 2013 – Центральный архив электронных и аудиовизуальных документов Москвы ГлавархиваМосквы. Работа с видеодокументами. Составление перевода-реферата руководства по

работе с программой Pro Tools.· 2003– 2008 – Центральный архив документов на электронных

носителях Москвы Главархива Москвы. Обработка бумажных и электронных документов.

Перевод специальной литературы, инструкций по работе с техникой. Образование: · 2014 –экспериментальная группа по переводам текстов компании CiscoШколы отраслевых переводчиков «Альянс ПРО»· 2013 –2014 – Московский институт лингвистики. Центр дополнительного образования.Программа профессиональной переподготовки «Перевод и переводоведение». · 1998 – 2003– Российский государственный гуманитарный университет, Историко-архивныйинститут, Факультет технотронных архивов и документов. (кино- фото- и

фоноархивы, электронные архивы).· Непереводческие курсы: - 2012 –Курс «Основы режиссуры монтажа» в киношколе Cinemotion. - 2011 – Курс «Adobe Premiere Pro CS5/CS4. Профессиональныйвидеомонтаж» в Центре компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Н.Э.

Баумана. - 2010 –Обучение в Авторизированном Учебном Центре Apple и Adobe – iProLab попрограмме «Создание музыки в Pro Tools»