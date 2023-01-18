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Бесплатная поддержка сайта в течение 10 дней после завершения работы:

Правки, которые были не сделаны во время тестирования и принятия готовой работы.

Исправление ошибок, возникающих по причине разработчика.

Ответы на вопросы, возникающие при работе с сайтом.

По истечению времени бесплатной поддержки, помогу вам со

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Мне важно, чтобы вы остались довольны!

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Контактные данные:

Оценка предоставленной задачи,

Качественное выполнение работы в срок,

Тестирование, проверка работы,

Оплата работы,

Передача работы заказчику.

Способы оплаты: QIWI-кошелёк, перевод на банковскую карту(Сбер, Tinkoff, ВТБ) или любым другим удобным для вас способом.

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- Я обучался и много практиковался, выполнял заказы вне этой биржи. Сейчас решил попробовать себя, как настоящий фрилансер. Вы можете стать первыми, кто их оставит :).

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