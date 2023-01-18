Escapism

Валерий Escapism

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Вёрстка удобных адаптивных качественных сайтов в срок. Чистый код: кроссбраузерность, валидность, читабельность.

Корова в подарок!

Бесплатная поддержка сайта в течение 10 дней после завершения работы:

  • Правки, которые были не сделаны во время тестирования и принятия готовой работы.
  • Исправление ошибок, возникающих по причине разработчика.
  • Ответы на вопросы, возникающие при работе с сайтом.
По истечению времени бесплатной поддержки, помогу вам со скидкой 50%.

---!Работаю без предоплаты!---

Мне важно, чтобы вы остались довольны!

Готов приступить прямо сейчас! 

Контактные данные:

Процесс работы со мной:

  • Оценка предоставленной задачи,
  • Качественное выполнение работы в срок,
  • Тестирование, проверка работы,
  • Оплата работы,
  • Передача работы заказчику.

Способы оплаты: QIWI-кошелёк, перевод на банковскую карту(Сбер, Tinkoff, ВТБ) или любым другим удобным для вас способом.

Почему нет отзывов?

- Я обучался и много практиковался, выполнял заказы вне этой биржи. Сейчас решил попробовать себя, как настоящий фрилансер.  Вы можете стать первыми, кто их оставит :). 

Род занятий: 

  • Вёрстка: HTML5, CSS3, JS, БЭМ, CMS: Wordpress, Joomla;
  • Адаптивность под все виды устройств;
  • Кроссбраузерность;
  • Создание анимаций на сайтах;
  • Наполнение, ведение, поддержка, выявление и исправление ошибок.

  • Оптимизация сайтов в поисковых системах
Контактные данные: