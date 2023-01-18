Вёрстка удобных адаптивных качественных сайтов в срок. Чистый код: кроссбраузерность, валидность, читабельность.
Корова в подарок!
Бесплатная поддержка сайта в течение 10 дней после завершения работы:
- Правки, которые были не сделаны во время тестирования и принятия готовой работы.
- Исправление ошибок, возникающих по причине разработчика.
- Ответы на вопросы, возникающие при работе с сайтом.
---!Работаю без предоплаты!---
Мне важно, чтобы вы остались довольны!
Готов приступить прямо сейчас!
Контактные данные:
- Телефон, WhatsApp: +79505643193
- Вконтакте: vk.com
- Почта: [email protected]
- Оценка предоставленной задачи,
- Качественное выполнение работы в срок,
- Тестирование, проверка работы,
- Оплата работы,
- Передача работы заказчику.
Способы оплаты: QIWI-кошелёк, перевод на банковскую карту(Сбер, Tinkoff, ВТБ) или любым другим удобным для вас способом.
Почему нет отзывов?
- Я обучался и много практиковался, выполнял заказы вне этой биржи. Сейчас решил попробовать себя, как настоящий фрилансер. Вы можете стать первыми, кто их оставит :).
Род занятий:
- Вёрстка: HTML5, CSS3, JS, БЭМ, CMS: Wordpress, Joomla;
- Адаптивность под все виды устройств;
- Кроссбраузерность;
- Создание анимаций на сайтах;
- Наполнение, ведение, поддержка, выявление и исправление ошибок.
- Оптимизация сайтов в поисковых системах
- Телефон, WhatsApp: +79505643193
- Вконтакте: vk.com
- Почта: [email protected]
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