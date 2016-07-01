Junior Frontend Developer Без опыта работы

Одно из моих главных желаний - начать работать и развиваться в своей профессиональной области, в сплоченной команде, дружной и увлеченной

своим делом. Стремится к росту, как профессиональному, так и

личностному.

Закончила Московский Государственный Технологический универститет СТАНКИН по направлению прикладная

информатика (бакалавриат) в июне 2016 года. Из языков программирования в

универститете изучала ЯВУ С++, получив неплохую базу.

Помимо заинтересованности в IT - технологиях, я очень творческий человек,

поэтому мысль попробовать найти свое призвание в веб-дизайне неизменно

присутствовала. В данный момент самостоятельно изучаю front-end

разработку, в частности HTML/CSS и JavaScript. В дальнейшем планирую

развиваться дальше и совмещать с back-end разработкой.

Владение компьютером на уровне продвинутого пользователя. При использовании MS

Office и различного ПО не испытываю никаких трудностей.

Хорошая обучаемость, быстрое запоминание нужной и интересной информации,

коммуникабельность, грамотный письменный и устный русский язык.

Английский язык на среднем уровне, но изучение дается легко.