Одно из моих главных желаний - начать работать и развиваться в своей профессиональной области, в сплоченной команде, дружной и увлеченной
своим делом. Стремится к росту, как профессиональному, так и
личностному.
Закончила Московский Государственный Технологический универститет СТАНКИН по направлению прикладная
информатика (бакалавриат) в июне 2016 года. Из языков программирования в
универститете изучала ЯВУ С++, получив неплохую базу.
Помимо заинтересованности в IT - технологиях, я очень творческий человек,
поэтому мысль попробовать найти свое призвание в веб-дизайне неизменно
присутствовала. В данный момент самостоятельно изучаю front-end
разработку, в частности HTML/CSS и JavaScript. В дальнейшем планирую
развиваться дальше и совмещать с back-end разработкой.
Владение компьютером на уровне продвинутого пользователя. При использовании MS
Office и различного ПО не испытываю никаких трудностей.
Хорошая обучаемость, быстрое запоминание нужной и интересной информации,
коммуникабельность, грамотный письменный и устный русский язык.
Английский язык на среднем уровне, но изучение дается легко.