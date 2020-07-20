Работа с САПР приложениями (Компас 3Д, Solid Works, Вертикаль, Лоцман)

Работа с программами производителя Adobe и Corel Draw

Работа с программой 1С Битрикс

Работа с пакетом офисных приложений.

Ремонт и настройка компьютерной техники и периферийных устройств.

Небольшие навыки в программировании на Java, CSS, HTML и Javascript.

Навыки

Обучаемость

Усидчивость

Целеустремленность

Коммуникабельность

HTML

CSS

JavaScript

1С-Битрикс

Компас-3D

Java

CorelDRAW

SolidWorks

Adobe Photoshop

Администрирование сайтов

PHP

Разработка технических заданий

Работа с базами данных

Windows 7

Веб-программирование

Базы данных

Контроль исправности оборудования

Технический контроль производства

3D Моделирование

Опыт работы:

Январь 2017 — по настоящее время.

Хамелеон свет

h-sv.ru

Контент-менеджер

Наполнение и администрирование сайта компании

Июль 2017 — ноябрь 2019.

Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс

Чертежник

3D модели, чертежи в Kompas 3D.

Июль 2014 — ноябрь 2019.

Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс

Дипломы, курсовые, рефераты.

Написание дипломов, курсовых и контрольных работ для технических дисциплин

Июнь 2015 — февраль 2018/

Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс

Оператор базы данных

Наполнение базы данных по ТЗ.

Исправление мелких ошибок.

Слежение за работоспособностью БД.

Июль 2007 — август 2009.

ООО "Эльдорадо"

Менеджер по качеству

Работа с возражениями, приемка и отправка дефектного товара, обмен и возврат товара.

март 2010 — октябрь 2012.

ОАО "Коломнамолпром"

Наладчик технологического оборудования

Наладка технологического оборудования, срочный ремонт, небольшая доработка оборудования.

Апрель 2018 — январь 2020

Сдэк

Кладовщик - курьер

Прием, консалидация, расконсолидация, отправка груза.

Поддержание порядка на складе.

Поиск проблемных посылок.

Работа по выходным и праздничным дням.