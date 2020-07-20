Работа с САПР приложениями (Компас 3Д, Solid Works, Вертикаль, Лоцман)
Работа с программами производителя Adobe и Corel Draw
Работа с программой 1С Битрикс
Работа с пакетом офисных приложений.
Ремонт и настройка компьютерной техники и периферийных устройств.
Небольшие навыки в программировании на Java, CSS, HTML и Javascript.
Навыки
Обучаемость
Усидчивость
Целеустремленность
Коммуникабельность
HTML
CSS
JavaScript
1С-Битрикс
Компас-3D
Java
CorelDRAW
SolidWorks
Adobe Photoshop
Администрирование сайтов
PHP
Разработка технических заданий
Работа с базами данных
Windows 7
Веб-программирование
Базы данных
Контроль исправности оборудования
Технический контроль производства
3D Моделирование
Опыт работы:
Январь 2017 — по настоящее время.
Хамелеон свет
Контент-менеджер
Наполнение и администрирование сайта компании
Июль 2017 — ноябрь 2019.
Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс
Чертежник
3D модели, чертежи в Kompas 3D.
Июль 2014 — ноябрь 2019.
Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс
Дипломы, курсовые, рефераты.
Написание дипломов, курсовых и контрольных работ для технических дисциплин
Июнь 2015 — февраль 2018/
Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс
Оператор базы данных
Наполнение базы данных по ТЗ.
Исправление мелких ошибок.
Слежение за работоспособностью БД.
Июль 2007 — август 2009.
ООО "Эльдорадо"
Менеджер по качеству
Работа с возражениями, приемка и отправка дефектного товара, обмен и возврат товара.
март 2010 — октябрь 2012.
ОАО "Коломнамолпром"
Наладчик технологического оборудования
Наладка технологического оборудования, срочный ремонт, небольшая доработка оборудования.
Апрель 2018 — январь 2020
Сдэк
Кладовщик - курьер
Прием, консалидация, расконсолидация, отправка груза.
Поддержание порядка на складе.
Поиск проблемных посылок.
Работа по выходным и праздничным дням.