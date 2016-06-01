SMM, копирайтинг, рерайтинг

Здравствуйте!

Меня зовут Надежда, и я готова решать ваши вопросы продвижения товаров и услуг в социальных сетях.

Мой опыт работы в сфере SMM - 3,5 года. В том числе два года я проработала в офисе по специальности "администратор социальных сетей".

У меня есть опыт работы в facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Мой мир, twitter.

Я знакома с ЖЖ, tumbler, Google+, Pinterest.

В администрирование группы входит:

- Продвижение группы платными и бесплатными способами;

- Создание контента и постинг;

- Заполнение альбомов, видео;

- Инициирование и поддержка обсуждений;

- Поддержка участников (ответы на вопросы);

- Удаление спама, рекламной информации.

Тематика групп: одежда, косметика, детские товары, группа о животных, дизайн и интерьер, медицина, кино, литература.

Группы с которыми я работала в разное время:

https://vk.com/odinshagru - написание текста на главной, постановка ТЗ дизайнеру, наполнение альбомов, приглашение людей, написание постов

http://odnoklassniki.ru/group/54423541317663 - создание и наполнение с нуля

https://twitter.com/odinshagru - создание и наполнение с нуля

https://www.facebook.com/odinshagru - создание и наполнение с нуля

https://vk.com/urprice - поддержка группы на данном этапе, постановка ТЗ дизайнеру, написание текстов, проведение конкурсов

https://vk.com/childrentoy - создание, наполнение и поддержка группы с нуля

https://vk.com/butikvera - поддержка группы (уже не ведется)

http://instagram.com/butikvera - создание и наполнение с нуля

https://www.facebook.com/Butik.Vera.Ru - поддержка группы, наполнение с гуля

https://vk.com/homepets - поддержка группы

https://www.facebook.com/artimeda1 - создание с нуля и ведение группы

https://vk.com/urprice - модерация

http://vk.com/waterpet - ведется активно сейчас.

Для многих групп я писала отдельно тексты (без администрирования), писала ТЗ для дизайнеров, узнавала ЦА, настраивала рекламу и многое другое.

Хочу отметить, что я действую в рамках пожеланий заказчика. Но я всегда честно говорю, какую площадку стоит рассматривать, а какая будет бессмысленной, какие способы продвижения подойдут, а какие - нет.