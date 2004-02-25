Журналист, спец. по связям с общественностью

ФИО: Штраус Елена Евгеньевна

Год рождения: г. Самара, 10.04.1975 г.

Семейное положение: не замужем, детей нет.

Образование: 1993 – 1998 гг. Высшее. Самарский государственный педагогический институт, филологический факультет, отделение журналистики.

Координаты: Тел.: +79022902143, +79277367798, e-mail: [email protected]

Skype: Eshtraus199

Опыт работы:

С Мая 2008 г. по текущий момент: ЗАО «Сибирская Сервисная Компания», Отрадненский филиал, специалист по связям с общественностью, внештатно. Написание статей для ежемесячного корпоративного издания.

1.04.2008 – январь 2009. Некоммерческое партнерство «Поволжская гильдия Риэлторов», исполнительный директор. Обязанности: Финансово-хозяйственная деятельность. Обеспечение функционирования партнерства: организация президиумов и собраний, координация членов организации, ведение документации (архив протоколов, реестр членов организации), организация и проведение мероприятий (круглые столы, выставки и др. мероприятия). Организация и проведение сертификации риэлторских компаний и аттестации специалистов.

25.02.2004 – март 2008. В различных подразделениях холдинга «Активный капитал»:

* 2005 – 2008 г. ООО «Редакция газеты «Самарская площадка». Главный редактор. На основе вкладки «Площадка» была разработана концепция собственного издания – информационно-аналитическое издание «Самарская стройплощадка». Обязанности: управление творческой составляющей издания: подбор и обучение коллектива, составление тематического плана, написание текстов и редактирование, работа с журналистами, дизайнером, версткой, создание макета. Работа с рекламным отделом: планирование рекламных акций и компаний.

* 2004 – 2005 г. ООО «Дисса-PR», пресс-атташе. Обязанности: Связь с общественностью, СМИ: написание текстов различного содержания (речи, комментарии, поздравления, статьи). Подготовка, редактирование рекламной продукции: буклетов, открыток, дипломов, брошюр и т.д. Подготовка и выпуск корпоративных изданий: газета «Дисса-недвижимость», газета «Вестник добрых дел», вкладка «Площадка» (выходила в газете «Репортер»).

Июнь 2007 – апрель 2008 г. АЮЛ «Самарская гильдия строителей», пресс-секретарь. Обязанности: Общение со СМИ, организация интервью, написание статей, пресс-релизов.

2002 – 2004 гг. – Тележурнал «Настроение» (Телевизионная программа о дизайне, архитектуре и строительстве). Ведущая, журналист. Обязанности: поиск тем, написание сценария программы, организация и проведение съемки, монтаж программы, начитка, ведение.

2000 – 2002 гг. – ТРК «СКАТ», программа «Ваше утро». Журналист, ведущая. Обязанности: поиск тем, написание сценария сюжетов, организация и проведение съемки, монтаж сюжетов, начитка, ведение.

1997 – 2000 гг. – ТРК «РИО», программа «РИО-Маркет», «Витрины Вавилона», спортивная программа. Режиссер. Обязанности: Организация и проведение съемок, монтаж программ, начитка. Написание текстов рекламных роликов и сюжетов.

Во время учебы работала на радиостанциях «Ностальжи», «Северный ветер», «Радио-Мегаполис»: диктор.

Дополнительное образование:

- Курсы для редакторов-журналистов в Москве – от ТРК «СКАТ» (2001г.)

- Курсы риторики (2002 г.), НОУ «Центр имиджмейкерского консалтинга «Успех».

Награды: Медаль «Строительная слава» за продвижение и популяризацию темы строительства в СМИ. (2007 г.)

Дополнительные навыки: уверенный пользователь ПК, фотосъемка.