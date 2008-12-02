PHP5, MySQL, SQL, xHTML, WML, XML..

Опыт работы 3 года.

Практика создания и оптимизации как WEB так и WAP ресурсов.

Есть время и желание удаленно работать.

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Написание WAP/PDA/WEB CMS, сайтов под ключ.

Обслуживание, продвижение. Регистрация в поисковых системах.

Регистрация доменов, покупка хостинга, администрирование VDS/VPS сервера.

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Переделка, исправление, перевод и дополнение сторонних скриптов.

Внедрение полезных фишек (статистика, SMS-сервисы, BB-коды и тд. и тп.)

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Установка, оптимизация и обновление популярных движков.

Пишу модули по индивидуальным заказам.