Имею опыт в написании полностью авторских статей.Много свободного времени

Несколько месяцев писал статьи для сайта с обзорами онлайн игр . Имею небольшой опыт в SEO . Легко и быстро преобразую машинный перевод в литературный , а так же речь в текст . Очень много времени могу посвящать работе около 9 часов в день . Высокая скорость набора текста и оригинальность . Так же ответственен и пунктуален . Имею постоянный высокоскоростной доступ в интервент , любые каналы связи и постоянный онлайн.