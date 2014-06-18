Добрый день, уважаемый Заказчик!

Готова оказать следующие услуги:

- Наполнение сайтов готовыми статьями.

- Наполнение интернет-магазинов.

- Поиск, размещение на сайте текстов, изображений.

О себе:

Имею высшее образование и 10 опыт продвижения товаров и услуг в различных областях. Владею Corel DrawAdobe, Photoshop. CMS - Битрикс, Wordpress.

В контенте - начинающий специалист, еще многого не умею. Однако активно учусь, с энтузиазмом и удовольствием.

Ответственно подхожу к работе. Главный критерий - довольный клиент, получившего качественный результат в планируемый срок.

Время работы - с 09:00 до 17:00 (Уральское время), в иное время - по договоренности.

Оплата - Яндекс.Деньги, карта Сбербанка.

Всегда на связи по:

- ICQ 633651924

- E-mail [email protected]