Добрый день, уважаемый Заказчик!
Готова оказать следующие услуги:
- Наполнение сайтов готовыми статьями.
- Наполнение интернет-магазинов.
- Поиск, размещение на сайте текстов, изображений.
О себе:
Имею высшее образование и 10 опыт продвижения товаров и услуг в различных областях. Владею Corel DrawAdobe, Photoshop. CMS - Битрикс, Wordpress.
В контенте - начинающий специалист, еще многого не умею. Однако активно учусь, с энтузиазмом и удовольствием.
Ответственно подхожу к работе. Главный критерий - довольный клиент, получившего качественный результат в планируемый срок.
Время работы - с 09:00 до 17:00 (Уральское время), в иное время - по договоренности.
Оплата - Яндекс.Деньги, карта Сбербанка.
Всегда на связи по:
- ICQ 633651924
- E-mail [email protected]