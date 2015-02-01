Espere

Татьяна Espere

 
66 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
редактирование журналистских, рекламных и PR-текстов, написание текстов любого жанра, дипломы, курсовые работы

                                                    РЕЗЮМЕ

                                   ВОЛЧЕНКОВОЙ  Татьяны Васильевны        

  Образование:                         высшее,  КубГУ, по специальности

                                                      филолог, преподаватель русского языка и литературы. Курсы повышения

                                                      квалификации: факультет журналистики госуниверситета СПб, кафедра

                                                      русского языка горного университета СПб.

Опыт работы:                           –редактор  городской редакции радиовещания;  

                                                      –редактор программы «Правовой видеоканал» 

                                                      телестудии,  директор телестудии;                                      

                                                      –старший преподаватель кафедры связи c общественностью вузов:

                                                      дисциплины: теория и практика массовой информации, теория и

                                                      практика связей с общественностью, стилистика и литературное

                                                      редактирование, проведение PR-кампаний, реклама;  

                                                      - корректор в  городских газетах. 

                                                      – член Союза журналистов РФ,избиралась председателем

                                                      городской организации Союза журналистов

.Навыки:                                     знание ПК, написаниеи редактирование текстов СМИ и научных статей,

                                                      руководство дипломными, курсовыми и научными работами.Призовые

                                                      места на студенческих научных конференциях.

Личные качества:                   ответственна,дисциплинированна, терпелива, коммуникабельна,  

                                                      надежна, ориентирована на конечный результат.

Увлечения:                                философия,психология, паломничество.

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