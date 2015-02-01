РЕЗЮМЕ
ВОЛЧЕНКОВОЙ Татьяны Васильевны
Образование: высшее, КубГУ, по специальности
филолог, преподаватель русского языка и литературы. Курсы повышения
квалификации: факультет журналистики госуниверситета СПб, кафедра
русского языка горного университета СПб.
Опыт работы: –редактор городской редакции радиовещания;
–редактор программы «Правовой видеоканал»
телестудии, директор телестудии;
–старший преподаватель кафедры связи c общественностью вузов:
дисциплины: теория и практика массовой информации, теория и
практика связей с общественностью, стилистика и литературное
редактирование, проведение PR-кампаний, реклама;
- корректор в городских газетах.
– член Союза журналистов РФ,избиралась председателем
городской организации Союза журналистов
.Навыки: знание ПК, написаниеи редактирование текстов СМИ и научных статей,
руководство дипломными, курсовыми и научными работами.Призовые
места на студенческих научных конференциях.
Личные качества: ответственна,дисциплинированна, терпелива, коммуникабельна,
надежна, ориентирована на конечный результат.
Увлечения: философия,психология, паломничество.