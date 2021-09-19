Продажи, CRM, фабрика троллей

Более 8 лет в продажах и коммерции

Успешный опыт создания и развития СТМ с 0 (строительные материалы, бьюти)

Успешный опыт создания отдела продаж с 0

Вход в федеральные и региональные сети и интеграция продуктов на полку

Вывод продуктов в ТОП продаж категории в Леруа Мерлен

Создание и интеграция отдела по сбору дебиторской задолженности (380 арендаторов)

Увеличение прибыльности отдела по сбору дебиторской задолженности на 30%

Создание и интеграция IVR телефонии

Создание и интеграция фирменного стиля компании