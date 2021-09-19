Артем Баринов Esquire07Esquire07
35 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Продажи, CRM, фабрика троллей
Более 8 лет в продажах и коммерции
Успешный опыт создания и развития СТМ с 0 (строительные материалы, бьюти)
Успешный опыт создания отдела продаж с 0
Вход в федеральные и региональные сети и интеграция продуктов на полку
Вывод продуктов в ТОП продаж категории в Леруа Мерлен
Создание и интеграция отдела по сбору дебиторской задолженности (380 арендаторов)
Увеличение прибыльности отдела по сбору дебиторской задолженности на 30%
Создание и интеграция IVR телефонии
Создание и интеграция фирменного стиля компании
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