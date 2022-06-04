Здравствуйте, меня зовут Исам. Ответственный внештатный переводчик с арабского и английского языка на русский или наоборот. Легко контактирую с людьми, при общении с заказчиком стараюсь извлечь всю необходимую информацию для работы. Уделяю большое внимание качеству перевода, при этом соблюдаю сроки проекта.
Ключевые навыки:
1. Выполнение письменного перевода с сохранением первоначального смысла.
2. Перевод видео и аудио записей.
3. Введение деловых переписок.
Языки:
Арабский: родной язык.
Русский: продвинутый (C1)Английский:продвинутый(C1)
Знания ПК: уверенный пользователь.