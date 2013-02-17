Список масок: предоставлю 1. Спарсить кей коллектором маски и отчистить их 2. Предоставить ключи и минус фразы на проверку 3. После проверки - загрузить на аккаунт РК 4. Проверяю ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
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Отзывы фрилансеров
$15
10 баллов
6 лет назад
Отличный заказчик! Четкая постановка задания. Оплата вовремя! Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный исполнитель! Всё сделал быстро и качественно. Буду обращаться ещё. Всем рекомендую как ответственного исполнителя.