Essante

Александр Essante

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Сделать копию лендинга
Отличный заказчик! Четкая постановка задания. Оплата вовремя! Рекомендую!
Отличный исполнитель! Всё сделал быстро и качественно. Буду обращаться ещё. Всем рекомендую как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв