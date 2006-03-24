Закончил факультет филологии и журналистики Саратовского Государственного Университета по специальности международная журналистика. Два года опыта работы в областной коммерческой газете информационно-развлекательной направленности. Пишу статьи, пресс-релизы, редактирую тексты, и все - грамотно. Разрабатываю названия, слоганы, логотипы и проекты рекламных акций для любых организаций. Обладаю чувством стиля и меры. Качественно перевожу художественные и технические тексты с английского на русский, и наоборот/

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