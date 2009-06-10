Eternal_87

Что могу предложить:
1. Грамотное редактирование текстов любой сложности, быстро и надежно
2. Наполнение сайта контентом
3. Наполнение каталога продукции интернет-магазина (описание, подборка изображений)
4. Проведение исследований, мониторинг, поиск информации
Навыки:
1. Знание MS Office (Word, Excel, Office Picture Manager, PowerPoint, Outlook)
2. Знание графических программ: AСDSee (хороший уровень), Photoshop (средний уровень),
3. Начальное знание html-верстки (работа с Dreamweaver, простая ручная верстка)
4. Хорошее знание Интернета (поиск информации)
5. Хороший английский (перевод статей и материалов с английского языка на русский и обратно со словарем)
Образование:
09.2004 – 07.2009 – Сумский Государственный Университет, Механико-математический факультет, специализация: прикладная математика, специальность: информатика.