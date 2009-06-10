Eternal_87

Что могу предложить:

1. Грамотное редактирование текстов любой сложности, быстро и надежно

2. Наполнение сайта контентом

3. Наполнение каталога продукции интернет-магазина (описание, подборка изображений)

4. Проведение исследований, мониторинг, поиск информации

Навыки:

1. Знание MS Office (Word, Excel, Office Picture Manager, PowerPoint, Outlook)

2. Знание графических программ: AСDSee (хороший уровень), Photoshop (средний уровень),

3. Начальное знание html-верстки (работа с Dreamweaver, простая ручная верстка)

4. Хорошее знание Интернета (поиск информации)

5. Хороший английский (перевод статей и материалов с английского языка на русский и обратно со словарем)

Образование:

09.2004 – 07.2009 – Сумский Государственный Университет, Механико-математический факультет, специализация: прикладная математика, специальность: информатика.