Etmundes

Владимир Александров Etmundes

 
44 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Перевод из stl. в stp., step.

    Нужно перевести 4 модели декоративных накладок из stl. в твердотельные модели step. stp.  Срок 3-4 дня. Детали по почте. Фото для примера:

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Откоректировать Stl файл декоративной накладки

    Нужно сделать корректировку декоративной накладки в Stl формате: исправить рельефность линий и проявить творческий подход, если предлагать свой вариант - могу взять на рассмотрение для дальнейшей работы. К корректировке файла предоставлю Stl в этом же ...

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад