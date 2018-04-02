Нужно перевести 4 модели декоративных накладок из stl. в твердотельные модели step. stp. Срок 3-4 дня. Детали по почте. Фото для примера:
3D-графика4 заявки
Закрыт
7 лет назад
Нужно перевести 4 модели декоративных накладок из stl. в твердотельные модели step. stp. Срок 3-4 дня. Детали по почте. Фото для примера:
Нужно сделать корректировку декоративной накладки в Stl формате: исправить рельефность линий и проявить творческий подход, если предлагать свой вариант - могу взять на рассмотрение для дальнейшей работы. К корректировке файла предоставлю Stl в этом же ...