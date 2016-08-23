Быстрое и качественное осуществление переводов с английского языка на русский и с русского на английский

Добрый день! По образованию я являюсь юристом с международным уклоном и в ходе учебы осуществлял множество переводов юридических текстов как теоретического характера (теоретические статьи, ключевые слова и т.д.), так и практические (договоры, соглашения и др.) Могу предложить свою помощь в:

осуществлении переводов;

составлении договоров;

написании работ различного уровня по юридической, политической и социологической тематике.

Работу готов осуществлять в сроки от 2 - 5 дней в зависимости от объема.