Разработка и администрирование автоматизированных сайтов, web-систем и БД

Знание языков программирования и ПО: SQL, PHP, клиент-сервер PHP-MySQL, HTML, CSS, JavaScript, jQUERY, AJAX, JSON, Photoshop, CorelDraw, Pascal, AutoCad, флеш-анимации (SWiSHmax). Есть опыт работы картами Google, а также с 3ds MAX, GIMP, Oracle, PL/SQL, Java, Lotus Notus.

Опыт преподавательской работы (Photoshop, 3ds MAX, CorelDraw, AutoCAD).

Собственная разработка и сопровождение сайтов и проектов бизнес- и технологических процессов.

Мои работы с нуля, доступные в интернете:

sk-rusdom.ru, nm-union.ru, radiorusskayapesnya.ru, profucheba.ru, petraifevronii.ru, arks.org.ru, донскаясемья.рф и др.

Внутренняя доработка проектов других разработчиков (автоматизация, модернизация):

• infomeat.ru, infograin.ru (функции автоматизации сайтов, показа объявлений, функция Торговой Площадки мясного рынка)

• arenda-sv.ru (сайт по недвижимости, с автоматизированной рассылкой объявлений согласно параметрам подписки, SMS-рассылки, автоматизированный прием платежей за полный доступ к данным и др. функции)

• stcharter.com, stcharter.ru (заказ яхт на зарубежных сайтах, он-лайн связь базы данных сайта и баз данных сайтов владельцев яхт для оперативного и автоматического контроля за временем доступности яхт, по ценам, скидкам на любой интервал дат)

• rusrepetitor.ru

Предыдущие места работы:

OOO "ШТРИХ-М-Ростов" (2009-2011)

ООО "Ростсельмаш" (2000-2009)

Банк "СБС-АГРО" (1997-2000)

Ростовское Производственное Объединение "Электроаппарат" (1981-1997)