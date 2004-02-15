150406okso (2.15.04.06)

15.04.06- это шифр по ОКСО, специальности на которой сейчас прохожу обучение, 04 - это означает Высшее образование, магистратура, 15 и 06 - это область и специализация, 15 - машиностроение(урупленная группа), 06- Мехатроника и Робототехника(специализация и номер подготовки). Иногда пишется впереди 2. - это область образования: Инженерное дело, технологии и технические науки.

Так как данная специальность очень общирна, мы умеем программировать, делать чертежи и схемы, создавать блок-схемы, моделировать процессы, строить Система Автоматического Управления/Регулирования(САУ/САР), имеем опыт работы в различных CAD-системах.

Лично могу гарантировать работы: схемы и чертежи в КОМПАС-3D, программирование на g- и m-кодах, создание программ в MatLad и MathCad, SiminTech. Написание программ на языке Python, и создан ещё скетчев на Arduino.