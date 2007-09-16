Качественно и в указаный срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript.

Буду рад - выполнить вашу услугу как можно быстрее!



Гарантия на верстку.В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.



Ответственность:

- готов приступить сразу же

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату*

- всегда на связи



Род занятий:

- Верста кроссбраузерная, валидная, адаптивная.

- Верстаю из Figma, Zeplin



Технологии:

- HTML , CSS, SASS, Flexbox, БЭМ.



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