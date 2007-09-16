Eugen__

Евгений Eugen__

 
16 летМолдова/Кишинев
год на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад

Качественно и в указаный срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript.

Буду рад - выполнить вашу услугу как можно быстрее! 


Гарантия на верстку.В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Ответственность:
- готов приступить сразу же
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату*
- всегда на связи

Род занятий:
- Верста кроссбраузерная, валидная, адаптивная.
- Верстаю из Figma, Zeplin

Технологии:
- HTML , CSS, SASS, Flexbox, БЭМ.

Связь:


Портфолио:

JavascriptHTMLCSSFigmaSCSSSASS
Портфолио