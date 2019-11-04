Инженер/3D моделирование/Инжиниринг/Разработка/Конструктор/Технолог

Опыт работы:

1. Сентябрь 2017 — Настоящее время ООО «Интелмашин»

6 месяцев Липецк, http://www.intelmachine.ru/

Инженер-конструктор.

Обязанности:

1. Участие в монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов изделий, узлов, систем и деталей новых имодернизированныхконструкцийвыпускаемой предприятием продукции;

2. Разработка проектов стандартов и сертификатов.

3. Разработка эскизных, технических и рабочих проектов особо сложных, сложных и средней сложности изделий, используя средства автоматизации проектирования, а так же передовой опыт разработки конкурентоспособных изделий.

4. Обеспечениесоответствияразрабатываемых конструкций техническим заданиям,стандартам, нормам охраны труда, требованиям наиболее экономичной технологии производства, а также использование в них стандартных деталей и сборочных единиц.

5. Составление кинематических схем, общих компоновок и теоретическая увязка отдельных элементов конструкций на основании принципиальных схем и эскизных проектов.

6. Проверка рабочих проектов и контроль чертежей по специальности или профилю работы, составление эскизов сложных деталей с натуры и выполнение сложных деталировок.

7. Патентные исследования, определение показателей технического уровня проектируемых изделий.

8. Проведение технических расчетов по проектам, технико-экономический и функционально-стоимостный анализ эффективности проектируемых конструкций, а также расчет рисков при разработке новых изделий.

9. Составление инструкции по эксплуатации конструкций, пояснительных записок к ним, карт технического уровня, паспортов (в том числе патентных и лицензионных), программ испытаний, технических условия,извещений об изменениях в ранее разработанных чертежах и другую техническую документацию.

10. Согласование разрабатываемых проектов с другими подразделениями предприятия, представителями заказчиков и органов надзора, экономическое обосновывание разрабатываемых конструкций.

Октябрь 2013 — Сентябрь 2017 ООО «ПК РАЦИОНАЛ»

4 года Липецк, http://www.razional.ru/

Инженер-технолог; Начальник цеха металлообработки.

Обязанности инженера-технолога:

1. Мониторинг качества новой и серийной продукции, выпускаемой предприятием.

2. Ввод в эксплуатацию нового оборудования.

3. Анализ недостатков конструкции,производимой предприятием и осуществление корректирующих действий.

4. Подготовка предложений по организации текущего производства и производства экспериментальной продукции.

5. Проектирование, доработка,изготовление и пуск в работу технологической оснастки.

6. Выполнение работ по созданию графиков технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтных работ

оборудования предприятия.

7. Обеспечение паспортизации оборудования предприятия.

8. Освоение приемов работы на новом оборудовании с последующем обучением рабочих.

9. Подбор и отработка оптимальных режимов работы технологического оборудования.

10. Осуществление разработки маршрутных, операционных технологических карт на изготовление продукции предприятия.

11. Проектирование технологической оснастки для производимой продукции.

12. Осуществление авторского надзора за разработанными конструкциями.

13. Участие в разработке продукции,выпускаемой предприятием.

Обязанности начальника цеха металлообработки:

1. Обеспечение эффективной и качественной работы сотрудников структурного подразделения.

2. Проведение работ по совершенствованию организации производственной деятельности цеха, предупреждение

брака и повышение качества выпускаемой продукции.

3. Организация текущего производственного планирования, учет, составление и своевременное представление

отчетности о производственной деятельности цеха.

4. Анализ недостатков конструкции продукта в процессе производства и принятие корректирующих действий по устранению недостатков.

5. Координация работы мастеров.

6. Осуществление своевременного и качественного исполнения документооборота, связанного с движением ТМЦ в процессе производства.