Дизайнер интерьеров, визуализатор, архитектор // Interior designer, visualizer, architect

Привет. Меня зовут Евгений, я дизайнер интерьеров. Я занимаюсь созданием дизайна квартир, домов и коммерческих объектов. Также у меня есть опыт в создании концептуальных проектов частных жилых домов, ландшафтного дизайна

Hi. My name is Eugene, and i'm an interior designer. I create individual design of apartments, residential buildings and commercial objects. And also I have experience in creating concept projects for the exterior of residential buildings, landscape design