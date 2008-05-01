05/2008 - по настоящее время
3д аниматор.
Москва.
“Союзмультфильм”
Проект: “Сапсан” - 3д полнометражный мультфильм
Фриланс аниматор
Москва
“Улитка”
Проект: Wanted (http://www.wantedmovie.com/)
Фриланс аниматор
Москва
“ Paradise group ”
Проект: ”Приключения Аленушки и Еремы” - 3д полнометражный мультфильм
http://www.paradisegroup.ru/movies/?id=986363
03/2007-02/2008
Аниматор. Ассистент ведущего аниматора, работавшего в Диснее, Саши Дорогова.
Москва
'BS-Grafics'
Проект: “Лягушачий Рай” -3д полнометражный мультфильм
02/2006-02/2007.
Вед. аниматор, технический директор.
Санкт-Петербург.
Als studio (Render) - http//www.als.ru.
Проект: “Остров Сокровищ”
Специализация: риг, разработка интерфейса для аниматоров, анимация
Проект: Слот игры
10/2005-02/2006.
Аниматор, риггер
Санкт-Петербург.
Als studio (Render) - http//www.als.ru
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