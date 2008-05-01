EugeneMM

Евгений Мищенко EugeneMM

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

05/2008 - по настоящее время

3д аниматор.

Москва.

“Союзмультфильм”

Проект: “Сапсан” - 3д полнометражный мультфильм

Фриланс аниматор

Москва

“Улитка”

Проект: Wanted (http://www.wantedmovie.com/)

Фриланс аниматор

Москва

“ Paradise group ”

Проект: ”Приключения Аленушки и Еремы” - 3д полнометражный мультфильм

http://www.paradisegroup.ru/movies/?id=986363

03/2007-02/2008

Аниматор. Ассистент ведущего аниматора, работавшего в Диснее, Саши Дорогова.

Москва

'BS-Grafics'

Проект: “Лягушачий Рай” -3д полнометражный мультфильм

02/2006-02/2007.

Вед. аниматор, технический директор.

Санкт-Петербург.

Als studio (Render) - http//www.als.ru.

Проект: “Остров Сокровищ”

Специализация: риг, разработка интерфейса для аниматоров, анимация

Проект: Слот игры

10/2005-02/2006.

Аниматор, риггер

Санкт-Петербург.

Als studio (Render) - http//www.als.ru

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