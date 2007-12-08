Дизайнер полиграфии, дизайнер-верстальщик, дизайнер допечатной подготовки с 9-летним стажем готов выполнить удаленную разовую или постоянную работу по:
- дизайн каталогов, буклетов, брошюр, календарей, плакатов и др.;
- верстка газет, журналов, книг, каталогов;
- рестайлинг печатного издания;
- цветокоррекция;
- доработка макетов для печати.
Верстка: Adobe InDesign (желательно), QuarkXPress, PageMaker.
Графика: Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Draw, Corel Painter.
[email protected], [email protected]
+38 050 290 13 82
icq 444452101
skype: eugeneshpak
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10000
0 баллов
16 лет назад
Пообещал выполнить задание в указанный срок, но не выполнил его :-(
$5
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$0
10 баллов
16 лет назад
Сделано все качественно и быстро. Остался очень доволен. Приятен в общении. Профессионален.Большое спасибо. РЕКОМЕНДУЮ
Ответный отзыв
Четко поставленная задача. Лояльное отношение к фрилансерам. Рекомендую!