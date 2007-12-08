EugeneS

Евгений Шпак EugeneS

 
50 летУкраина/Донецк
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Дизайнер полиграфии, дизайнер-верстальщик, дизайнер допечатной подготовки с 9-летним стажем готов выполнить удаленную разовую или постоянную работу по:

- дизайн каталогов, буклетов, брошюр, календарей, плакатов и др.;

- верстка газет, журналов, книг, каталогов;

- рестайлинг печатного издания;

- цветокоррекция;

- доработка макетов для печати.

Верстка: Adobe InDesign (желательно), QuarkXPress, PageMaker.

Графика: Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Draw, Corel Painter.

[email protected], [email protected]

+38 050 290 13 82

icq 444452101

skype: eugeneshpak

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Отзывы заказчиков
ChinLine
Россия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
31 отзыв
$10000
0 баллов
16 лет назад
Постороить диаграмму в Word
Пообещал выполнить задание в указанный срок, но не выполнил его :-(
vizitko
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$5
10 баллов
16 лет назад
Макет визитки
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Mike_T
Гость 
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Немного изменить рисунок
Сделано все качественно и быстро. Остался очень доволен. Приятен в общении. Профессионален.Большое спасибо. РЕКОМЕНДУЮ
Четко поставленная задача. Лояльное отношение к фрилансерам. Рекомендую!
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