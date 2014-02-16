Евгений Бережной Eugene_BerezhnoyEugene_Berezhnoy
Музыкант. Flash - аниматор. Журналист. Фотограф. Творческий человек.
Музыка.
Профессиональный музыкант, студент музыкального ВУЗа, исполнитель, композитор, имею домашнюю студию с полупрофессиональным оборудованием: внешняя звуковая карта PreSonus Firebox, студийный конденсаторный микрофон Октава МК208, мониторные наушники AKG K66, хорошего уровня инструменты: акустическая гиатара Yamaha с пьезодатчиком, электрогитара, все нужные усилители, синезатор Casio WK 3000, опыт работы в звукозаписи с такими программами как Nuendo 4, FL9 и др., примеры работ могу выслать по почте.
За отдельную плату могу привлечь к записи любых музыкантов: струнно-смычковые, духовые, ударные и др. Сам учусь на эстрадного гитариста, владею также клавишными, вокалом и программирую электронную музыку.
Flash.
Начинал работать с Macromedia Flash 5, сейчас на машине установлена CS5. Баннеры, ролики, презентации, обучающие программы, несложные игры. Сайты-визитки. К сожалению, большая часть портфолио кануло в лету с гибелью винчестера, поэтому пока за работу беру немного. С энтузиазмом возьмусь за любой проект, связанный с искусством, с музыкой в особенности. При надобности привлеку художников, музыкантов, напишу и запишу саундтрек с живыми инструментами.
Журналистика.
Опыт написания музыкальных статей и интервью для молодёжного журнала Palindrome.
Фотография.
Очень увлечён фототворчеством, скорее это фотоболезнь. Имею опыт работы фотографом в аквапарке, много идей, творческого потенциала и зеркальный Canon EOS300D.
Буду рад сотрудничеству!
Sensierly yours,
Евгений Бережной.
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