Музыкант. Озвучка/написание музыки. Flash-аниматор. Баннеры/игры/сайты.

Музыкант. Flash - аниматор. Журналист. Фотограф. Творческий человек.

Музыка.

Профессиональный музыкант, студент музыкального ВУЗа, исполнитель, композитор, имею домашнюю студию с полупрофессиональным оборудованием: внешняя звуковая карта PreSonus Firebox, студийный конденсаторный микрофон Октава МК208, мониторные наушники AKG K66, хорошего уровня инструменты: акустическая гиатара Yamaha с пьезодатчиком, электрогитара, все нужные усилители, синезатор Casio WK 3000, опыт работы в звукозаписи с такими программами как Nuendo 4, FL9 и др., примеры работ могу выслать по почте.

За отдельную плату могу привлечь к записи любых музыкантов: струнно-смычковые, духовые, ударные и др. Сам учусь на эстрадного гитариста, владею также клавишными, вокалом и программирую электронную музыку.

Flash.

Начинал работать с Macromedia Flash 5, сейчас на машине установлена CS5. Баннеры, ролики, презентации, обучающие программы, несложные игры. Сайты-визитки. К сожалению, большая часть портфолио кануло в лету с гибелью винчестера, поэтому пока за работу беру немного. С энтузиазмом возьмусь за любой проект, связанный с искусством, с музыкой в особенности. При надобности привлеку художников, музыкантов, напишу и запишу саундтрек с живыми инструментами.

Журналистика.

Опыт написания музыкальных статей и интервью для молодёжного журнала Palindrome.

Фотография.

Очень увлечён фототворчеством, скорее это фотоболезнь. Имею опыт работы фотографом в аквапарке, много идей, творческого потенциала и зеркальный Canon EOS300D.

Буду рад сотрудничеству!

Sensierly yours,

Евгений Бережной.