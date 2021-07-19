Eugene_Ivanson

Задания выполняются качественно и точно в срок, цена - от 100 р\мин.
Монтирую видео для себя уже много лет, имею большой опыт, портфолио,
и веду канал своего творчества на ютубе.
Могу работать как над простейшими задачами (склейка, обрезка, цветокор,
наложение футажей, текста, субтитров, ...), так и над немного более сложными
вещами (3Д трекинг текста в AE, обработка звука в Audacity, создание интро).
Для своего ютуб-канала снимаю игровые короткометражки и синематики, являясь
одновременно и сценаристом, и режиссёром, и оператором-монтажёром.
Компьютер тянет 4К
Задания выполняются качественно и точно в срок, цена - от 100 р\мин.
Сопровождение работы от заказа и до исправления всех правок. Готов к
долгосрочному сотрудничеству. Тематику беру любую, кроме детского контента и
свадеб.
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