Eugene_Ivanson

Задания выполняются качественно и точно в срок, цена - от 100 р\мин.

Монтирую видео для себя уже много лет, имею большой опыт, портфолио,

и веду канал своего творчества на ютубе.

Могу работать как над простейшими задачами (склейка, обрезка, цветокор,

наложение футажей, текста, субтитров, ...), так и над немного более сложными

вещами (3Д трекинг текста в AE, обработка звука в Audacity, создание интро).

Для своего ютуб-канала снимаю игровые короткометражки и синематики, являясь

одновременно и сценаристом, и режиссёром, и оператором-монтажёром.

Компьютер тянет 4К

Задания выполняются качественно и точно в срок, цена - от 100 р\мин.

Сопровождение работы от заказа и до исправления всех правок. Готов к

долгосрочному сотрудничеству. Тематику беру любую, кроме детского контента и

свадеб.