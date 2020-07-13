Eugene_Marushko

Визуализация интерьера

Доброго времени суток!

Оказываю услуги интерьерной/экстерьерной визуализации для дизайнеров, дизайн студий.

Имею техническое образование, что очень помогает мне в данной профессии, ведь чертежи есть везде.

Высокий навык работы в программах:

3Ds Max, Corona Render, Adobe Photoshop, Autodesk Inventor, Autodesk Fusion 360.

Подход к работе:

Структурированная работа над каждым проектом. Строгие дедлайны.

За счёт огромного опыта технического моделирования, в случае необходимости готов помочь с составлением чертежей проекта.

Моя основная цель работы - сделать так, чтобы перед её показам, вы могли сказать аудитории: "Если вы стоите- рекомендую присесть!"

Посмотреть портфолио вы можете:

В инстаграмме:

https://www.instagram.com/morozhko_3d/