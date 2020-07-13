Eugene_Marushko

Евгений Марушко Eugene_MarushkoEugene_Marushko
24 годаБеларусь/Витебск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Визуализация интерьера
Доброго времени суток!
Оказываю услуги интерьерной/экстерьерной визуализации для дизайнеров, дизайн студий.
Имею техническое образование, что очень помогает мне в данной профессии, ведь чертежи есть везде.
Высокий навык работы в программах:
3Ds Max, Corona Render, Adobe Photoshop, Autodesk Inventor, Autodesk Fusion 360.
Подход к работе:
Структурированная работа над каждым проектом. Строгие дедлайны.
За счёт огромного опыта технического моделирования, в случае необходимости готов помочь с составлением чертежей проекта.
Моя основная цель работы - сделать так, чтобы перед её показам, вы могли сказать аудитории: "Если вы стоите- рекомендую присесть!"
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