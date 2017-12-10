Eugene_Pushem

Разработка полезных технологических решений

Привет, меня зовут Евгений, я живу в Новосибирске и занимаюсь разработкой всевозможных интересных технологических решений. За 8 лет работы на рынке мне удалось собрать надежную команду единомышленников из разных сфер IT-бизнеса, с которыми можно работать качественно, быстро и по демократичным ценам. Мы уже выводили на рынок VPN-браузер, онлайн сервис литературного редактирования, CPA-сеть, автоматизированную торговую платформу, конструктор сайтов и множество других полезных сервисов.

Сейчас мы работаем над сервисом push-нотификаций Push’EM и проводим акцию, в рамках которой подключаем к нему всех желающих с огромной скидкой, а также помогаем провести все необходимые работы по настройке. Нам это выгодно точно так же, как и вам, так как для нас очень важно получить от вас обратную связь. Подключайте Push-нотификации от Push’EM – это быстро, дешево и удобно!