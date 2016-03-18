HTML верстальщик
Здравствуйте,
Закончил Харьковский Авиационный Институт в 2014 году, специальность Инженер-Энергетик. С недавних пор занимаюсь веб-разработкой
Уверенный пользователь ПК, знание программ KOMPAS, Solid Works, Photoshop, Ink Scape
Готов заняться не сложным проектом.
Могу обеспечить:
Адаптивную и кроссбраузерную верстку с помощью HTML5 и CSS3.
Применение Bootstrap 3, SASS, SVG-графики, jQuery плагинов.
Используемое ПО: Adobe Photoshop, Inc-Scape, Prepros, Open Server
Мой сайт с Портфолио: eugene-stone.com/
Портфолио
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- Адаптивная Верстка сайта "Auto-Service"179 просмотров
- Адаптивная Верстка Landing Page "AFG"166 просмотров
- Адаптивная Верстка "Education Website"159 просмотров
- Верстка макета "Display"146 просмотров
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