Eugene_Stone

Евгений Каменев Eugene_Stone

 
31 годУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
HTML верстальщик

Здравствуйте,

Закончил Харьковский Авиационный Институт в 2014 году, специальность Инженер-Энергетик. С недавних пор занимаюсь веб-разработкой

Уверенный пользователь ПК, знание программ KOMPAS, Solid Works, Photoshop, Ink Scape

Готов заняться не сложным проектом.

Могу обеспечить:

Адаптивную и кроссбраузерную верстку с помощью HTML5 и CSS3.

Применение Bootstrap 3, SASS, SVG-графики, jQuery плагинов.

Используемое ПО: Adobe Photoshop, Inc-Scape, Prepros, Open Server

Мой сайт с Портфолио: eugene-stone.com/

HTMLBootstrapjQuerySASSPhotoshop