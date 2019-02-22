Eugene_Zakharov

И через тысячу преград вода все равно течет в море.
Рад приветствовать Вас у себя в профиле!
Делаю качественно и по разумной цене, а главное — креативно!
Тексты любой сложности, а также высочайший уровень контент менеджмента.
Рабочие языки: английский, китайский, русский.
Более 3-х лет успешной работы в сфере рекламы, SMM, контент менеджмента, а также позиционирования продукта.
Выполняю следующие услуги:
— Создаю контент любой сложности и тематики;
— Гуру презентаций;
— Проверяю текст на соответствие с ТЗ;
— Рерайт текстов на продвинутом уровне;
— Позиционирую продукт или услугу;
— Повышаю интерес у аудитории;
— Работаю с любыми объемами информации.
Почта: [email protected]
WeChat: eugenious8