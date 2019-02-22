Eugene_Zakharov

И через тысячу преград вода все равно течет в море.

Рад приветствовать Вас у себя в профиле!

Делаю качественно и по разумной цене, а главное — креативно!

Тексты любой сложности, а также высочайший уровень контент менеджмента.

Рабочие языки: английский, китайский, русский.

Более 3-х лет успешной работы в сфере рекламы, SMM, контент менеджмента, а также позиционирования продукта.

Выполняю следующие услуги:

— Создаю контент любой сложности и тематики;

— Гуру презентаций;

— Проверяю текст на соответствие с ТЗ;

— Рерайт текстов на продвинутом уровне;

— Позиционирую продукт или услугу;

— Повышаю интерес у аудитории;

— Работаю с любыми объемами информации.

Почта: [email protected]

WeChat: eugenious8