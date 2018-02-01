Графический дизайнер, верстальщик полиграфии

Работаю в Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop.

Верстальщик полиграфии по образованию - макетирование, корректура, допечатная подготовка - все мое :)

Человек чувствующий и понимающий людей и окружение. Внимательна к мелочам, ответственна и пунктуальна. Быстро адаптируюсь к новым условиям, быстро обучаюсь и стараюсь обучаться везде и постоянно. Умею слушать заказчика - сама некоторое время была заказчиком на посту ивент-менеджера.

Ссылка на Behance-портфолио - https://www.behance.net/eugene_lu