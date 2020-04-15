Верстальщик

Здравствуйте! Меня зовут Владислав

Я создаю сайты по разным тематикам, а также делаю небольшие правки в проектах.

Делаю современные и удобные интерфейсы для сайта с использованием анимации.

Работаю с самой популярной системой управления - Wordpress.

Люблю свою работу т.к. она доставляет мне удовольствие!

Каждый проект для меня как свой, индивидуальный, к которому нужен особый подход.

Что я делаю?

• Сайт под ключ

• Landing Page

• Вёрстка & Front-end (HTML5, CSS3, JS)

• Натяжка на CMS Wordpress

Всегда работаю без предоплаты. Оплата по факту завершения работ.

Контакты для начала сотрудничества:

Viber: +380637857239

Telegram: +380973217974

E-mail: [email protected]