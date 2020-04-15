Верстальщик
Здравствуйте! Меня зовут Владислав
Я создаю сайты по разным тематикам, а также делаю небольшие правки в проектах.
Делаю современные и удобные интерфейсы для сайта с использованием анимации.
Работаю с самой популярной системой управления - Wordpress.
Люблю свою работу т.к. она доставляет мне удовольствие!
Каждый проект для меня как свой, индивидуальный, к которому нужен особый подход.
Что я делаю?
• Сайт под ключ
• Landing Page
• Вёрстка & Front-end (HTML5, CSS3, JS)
• Натяжка на CMS Wordpress
Всегда работаю без предоплаты. Оплата по факту завершения работ.
Контакты для начала сотрудничества:
Viber: +380637857239
Telegram: +380973217974
E-mail: [email protected]
Портфолио
- Пример работы "landing page"97 просмотров
- Пример работы "верстка"60 просмотров
- Пример работы "создания сайта"68 просмотров