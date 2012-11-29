Eugenia1988

Шишова Евгения Евгеньевна
Личные данные
Пол Женский
Возраст, лет 24
Регион Алтайский край, Барнаул
Контактная информация
Контактный телефон (913)0817113
Адрес электронной почты [email protected]
Оплата
перевод с английского на русский язык 300 руб./стр.
перевод с русского на английский 350 руб./стр.
Отрасль
Занятость
График работы Лингвистика и переводы
По совместительству
Удаленная работа
Опыт работы
Опыт работы 2-3года
Профессиональный опыт Имеется опыт письменных и устных переводов для кафедры Лингвистического института.
Образование
Образование Высшее
Учебные заведения, факультет,
специальность 2006-2011 г.
Алтайская Государственная Педагогическая Академия, Лингвистический Институт. Специальность: теория и методика преподавания иностранных языков и культур (англ., нем. языки).
2009-2011г.
Курсы переводчиков в сфере профессиональной коммуникации при Лингвистическом Институте АлтГПА.
Специальность: курсы переводчиков в сфере профессиональной коммуникации (английский язык).
Знание иностранных языков
Английский Свободный
Немецкий Базовые знания
Дополнительная информация
Дополнения и комментарии Владение ПК: MS Windows (95, 98, ХP), MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, Internet Explorer, Outlook etc