Eugenia1988

Шишова Евгения Евгеньевна

Личные данные

Пол Женский

Возраст, лет 24

Регион Алтайский край, Барнаул

Контактная информация

Контактный телефон (913)0817113

Адрес электронной почты [email protected]

Оплата

перевод с английского на русский язык 300 руб./стр.

перевод с русского на английский 350 руб./стр.

Отрасль

Занятость

График работы Лингвистика и переводы

По совместительству

Удаленная работа

Опыт работы

Опыт работы 2-3года

Профессиональный опыт Имеется опыт письменных и устных переводов для кафедры Лингвистического института.

Образование

Образование Высшее

Учебные заведения, факультет,

специальность 2006-2011 г.

Алтайская Государственная Педагогическая Академия, Лингвистический Институт. Специальность: теория и методика преподавания иностранных языков и культур (англ., нем. языки).

2009-2011г.

Курсы переводчиков в сфере профессиональной коммуникации при Лингвистическом Институте АлтГПА.

Специальность: курсы переводчиков в сфере профессиональной коммуникации (английский язык).

Знание иностранных языков

Английский Свободный

Немецкий Базовые знания

Дополнительная информация

Дополнения и комментарии Владение ПК: MS Windows (95, 98, ХP), MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, Internet Explorer, Outlook etc