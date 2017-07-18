Рерайт/копирайт на итальянском,английском, русском, украинском языках. Перевод. Уроки по скайпу

Образование:

Оконченное высшее филологическое образование по специальностям "Итальянский язык и литература" и "Українська мова та література". Знание английского языка, как второго основного на уровне upper-untermediate. Опыт преподавания английского для детей в возрасте от 3-10 лет

Дополнительное образование:

Universita degli studi di Basilicata - " Corso di lingua e cultura italiana per stranieri"

Mariupol State University - "Business lettering in English"

Mariupol State University - "Game solutions in teaching English"

Первое киевское бюро переводов - "SDL Trados- start of work"

- копирайт, рерайт текстов на русском и украинском языках

- создание уникальных текстов на итальянском языке с ключевыми словами и уникальностью не менее 94%

- добавление товаров на сайт

- перевод художественных текстов, документации с/на итал-рус,укр; англ-рус,укр

- перевод деловой корреспонденции

- осуществление звонков, переговоров с зарубежными клиентами (Италия, Китай)