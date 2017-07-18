Eugenia23

Евгения Eugenia23

 
29 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Рерайт/копирайт на итальянском,английском, русском, украинском языках. Перевод. Уроки по скайпу

Образование:

Оконченное высшее филологическое образование по специальностям "Итальянский язык и литература"  и "Українська мова та література".  Знание английского языка, как второго основного на уровне upper-untermediate. Опыт преподавания английского для детей в возрасте от 3-10 лет

Дополнительное образование:

  • Universita degli studi di Basilicata - " Corso di lingua e cultura italiana per stranieri"
  • Mariupol State University - "Business lettering in English"
  • Mariupol State University - "Game solutions in teaching English"
  • Первое киевское бюро переводов - "SDL Trados- start of work"
Профессиональные навыки:

- копирайт, рерайт текстов на русском и украинском языках

- создание уникальных текстов на итальянском языке  с ключевыми словами и уникальностью не менее 94% 

- добавление товаров на сайт

- перевод художественных текстов, документации с/на итал-рус,укр; англ-рус,укр

- перевод деловой корреспонденции

- осуществление звонков, переговоров с зарубежными клиентами (Италия, Китай)

Рерайт текстаTrados