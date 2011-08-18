АНТОНЦЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Дата рождения: 19/09/1987
Место жительства: Москва
E-mail: [email protected]
ОБРАЗОВАНИЕ
2004 – 2009. Диплом с отличием по специальности “Автоматизированные системы управления”. Российский Университет Дружбы Народов.
2004-2008. Сертификат технического переводчика испанского языка. Кафедра иностранных языков №4. Российский Университет Дружбы Народов.
2006 Курс испанского языка в el Centro de Estudios Internacionales en España. Сертификат Certificado CEELE de nivel superior
ОПЫТ РАБОТЫ
февраль 2008 - январь 2011
Испанская консалтинговая компания INVEREST (www.inverest.ru)
Консультант по внешней торговле и маркетолог-аналитик различных секторов рынка России и других стран СНГ.
Обязанности:
• ведение проектов
• анализ ситуации и составление аналитических обзоров различных секторов рынка и отраслей промышленности на испанском языке
• составление ТЗ
• разработка стратегий выхода испанских предприятий на российский рынок
• поиск деловых контактов и подбор потенциальных партнеров, активный выход на крупные промышленные предприятия страны
• проведение переговоров с ключевыми клиентами
• оказание поддержки испанским предпринимателям при выходе на российский рынок, получение необходимых разрешений, контроль первых поставок
• подготовка и сопровождение в тендерах
• организация торговых миссий в Россию и участия в международных форумах и выставках
• организация дегустаций
• разработка и адаптация интернет-сайтов (в том числе и ведение), рекламных брошюр и каталогов
• патентование товарных знаков (логотипа) компании
• переводы (письменные/устные) с/на испанский язык по тематикам: металлургическая и химическая промышленность, перевод инструкций по эксплуатации, а также каталогов электрооборудования, юридическая документация (уставы, выписки из торговых реестров, договора, доверенности)
• подбор персонала
2007 HOTEL SOL TENERIFE (Испания)
Администратор на ресепшен (стажировка)
Обязанности: chek-in и chek-out гостей, составление счет-фактур, снятие кассы, адаптация программ проведения досуга для русско-говорящих гостей
ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ
• ИСПАНСКИЙ: Свободно
• АНГЛИЙСКИЙ: Средний уровень
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ
Программирование в среде
DELPHI, VISUAL BASIC, SCADA (INTOUCH), MATLAB
Проодвинутый пользователь ПК, знание MS Office, графические редакторы