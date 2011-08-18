Качественные и быстрые технические переводы с/на испанский язык

АНТОНЦЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Дата рождения: 19/09/1987

Место жительства: Москва

E-mail: [email protected]

ОБРАЗОВАНИЕ

2004 – 2009. Диплом с отличием по специальности “Автоматизированные системы управления”. Российский Университет Дружбы Народов.

2004-2008. Сертификат технического переводчика испанского языка. Кафедра иностранных языков №4. Российский Университет Дружбы Народов.

2006 Курс испанского языка в el Centro de Estudios Internacionales en España. Сертификат Certificado CEELE de nivel superior

ОПЫТ РАБОТЫ

февраль 2008 - январь 2011

Испанская консалтинговая компания INVEREST (www.inverest.ru)

Консультант по внешней торговле и маркетолог-аналитик различных секторов рынка России и других стран СНГ.

Обязанности:

• ведение проектов

• анализ ситуации и составление аналитических обзоров различных секторов рынка и отраслей промышленности на испанском языке

• составление ТЗ

• разработка стратегий выхода испанских предприятий на российский рынок

• поиск деловых контактов и подбор потенциальных партнеров, активный выход на крупные промышленные предприятия страны

• проведение переговоров с ключевыми клиентами

• оказание поддержки испанским предпринимателям при выходе на российский рынок, получение необходимых разрешений, контроль первых поставок

• подготовка и сопровождение в тендерах

• организация торговых миссий в Россию и участия в международных форумах и выставках

• организация дегустаций

• разработка и адаптация интернет-сайтов (в том числе и ведение), рекламных брошюр и каталогов

• патентование товарных знаков (логотипа) компании

• переводы (письменные/устные) с/на испанский язык по тематикам: металлургическая и химическая промышленность, перевод инструкций по эксплуатации, а также каталогов электрооборудования, юридическая документация (уставы, выписки из торговых реестров, договора, доверенности)

• подбор персонала

2007 HOTEL SOL TENERIFE (Испания)

Администратор на ресепшен (стажировка)

Обязанности: chek-in и chek-out гостей, составление счет-фактур, снятие кассы, адаптация программ проведения досуга для русско-говорящих гостей

ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ

• ИСПАНСКИЙ: Свободно

• АНГЛИЙСКИЙ: Средний уровень

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

Программирование в среде

DELPHI, VISUAL BASIC, SCADA (INTOUCH), MATLAB

Проодвинутый пользователь ПК, знание MS Office, графические редакторы