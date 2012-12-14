Eugenia_K

Евгения Eugenia_K

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Координация проектов по переводу

  • Переводчик английского языка

    Требуются переводчики английского языка, тематики различные. Готовность к постоянной работе и загруженности. Обязателен опыт работы с Бюро переводов.

    Переводы32 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переводчики текстов технической тематики

    Для постоянной работы над проектами приглашаем ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ переводчиков английского языка, специализирующихся на переводе технических текстов. Объемы большие. Основные требования: 1. Свободное владение английским и русским языком. 2. Опыт перевода технических ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод инструкций с французского языка на русский

    Для работы над проектом приглашаем ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО переводчика французского языка. Перевод инструкций к косметическим препаратам. Ставка 180р/1800 зсп. Срок - среда, к 13.00. Объем около 80 страниц. Текст делится между переводчиками. Уважаемые ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

an4121
Анна 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Перевод инструкций с французского языка на русский
Четко поставленные задачи, приятное общение и своевременная достойная оплата. Очень рада была нашему с Евгенией сотрудничеству!
Очень понравилось работать с Анной. Качественный перевод за короткое время. Всем довольны, будем сотрудничать. Рекомендую.
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