Для работы над проектом требуется переводчик французского языка. Тематика - косметология.
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- Переводы11 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуются переводчики английского языка, тематики различные. Готовность к постоянной работе и загруженности. Обязателен опыт работы с Бюро переводов.Переводы32 заявкиЗакрыт12 лет назад
Для постоянной работы над проектами приглашаем ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ переводчиков английского языка, специализирующихся на переводе технических текстов. Объемы большие. Основные требования: 1. Свободное владение английским и русским языком. 2. Опыт перевода технических ...Переводы7 заявокЗакрыт12 лет назад
Для работы над проектом приглашаем ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО переводчика французского языка. Перевод инструкций к косметическим препаратам. Ставка 180р/1800 зсп. Срок - среда, к 13.00. Объем около 80 страниц. Текст делится между переводчиками. Уважаемые ...Переводы1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
12 лет назад
Четко поставленные задачи, приятное общение и своевременная достойная оплата. Очень рада была нашему с Евгенией сотрудничеству!
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Анной. Качественный перевод за короткое время. Всем довольны, будем сотрудничать. Рекомендую.