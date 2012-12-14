Для работы над проектом приглашаем ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО переводчика французского языка. Перевод инструкций к косметическим препаратам. Ставка 180р/1800 зсп. Срок - среда, к 13.00. Объем около 80 страниц. Текст делится между переводчиками. Уважаемые ...