Eugenia_Sumerech

Евгения Eugenia_SumerechEugenia_Sumerech
Образование
Московский Государственный Горный Университет.
Август 2005г.— Июнь 2010г.
Факультет - разработки рудных и нерудных месторождений.
Специальность – инженер-проектировщик.
Достижения:
Овладела навыками самостоятельной работы, навыки проведения научных исследования. Успешно выступила с презентацией на тему «Технологии закладочных работ при подземной разработки».
Получила навыки работы в команде, обработки информации в условиях ограниченного времени. Используя опыт поиска и анализа материала, составила задания для практических занятий.
Принимала участие в 5- международная научная школа молодых ученых и специалистов «Проблемы освоения недр в 21 веке глазами молодых», Москва, ИПКОН РАН.
Помогла в разработке курса лекций «Профессия горный инженер» для вторых и третьих курсов.
Дополнительное образование:
«ВКС-International House»
Октябрь 2008—Июнь 20012
Специальность : Японский язык.
Опыт работы:
ООО «Дельта-Мастер»
Август 2004—Сентябрь 2005
Секретарь.
• Прием входящих звонков
• Работа с почтовой корреспонденцией
• Консультирование клиентов по телефону
Достижения:
Получила опыт межличностного общения. Работы с документацией технического характера. Улучшила навыки работы с оргтехникой.
ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат»
Производственная практика Июль 2009
Ассистент горного инженера.
• Расчет паспорта БВР
• Анализ календарного плана предприятия.
• Расчеты затрат на добычу и переработку полезного ископаемого.
Достижения:
Успешно применила теоретические навыки расчетов, анализа и организации горных работ на практике. Предложила альтернативную схему ведения буровзрывных работ.
Персональная информация
Дата рождения: 21 марта 1986
Семейное положение: Не замужем.
Дополнительная информация:
Английский разговорный (хорошо)
Английский технический перевод (хорошо)
Японский разговорный (базовый уровень)
• Коммуникативные навыки
• Вежливая, располагающая манера общения.
• Обязательность при работе с клиентами‚ внимательность и исполнительность.
• Навыки в работе с программами : Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint); Adobe photoshop ; Corel draw ; ABBYY Lingvo; AutoCAD; 1С Торговля и склад.
• Умение быстро осваивать новые методы работы‚ высокая самообучаемость.
• Отсутствие вредных привычек.
• Высокая работоспособность.
• Ответственность и целеустремленность.
• Навыки работы с офисной техникой
• Владение иностранными языками.
• Ответственность и целеустремленность.