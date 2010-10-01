Eugenia_Sumerech

Переводы, разработка дизайна, работа с текстами, любая творческая работа.

Образование

Московский Государственный Горный Университет.

Август 2005г.— Июнь 2010г.

Факультет - разработки рудных и нерудных месторождений.

Специальность – инженер-проектировщик.

Достижения:

Овладела навыками самостоятельной работы, навыки проведения научных исследования. Успешно выступила с презентацией на тему «Технологии закладочных работ при подземной разработки».

Получила навыки работы в команде, обработки информации в условиях ограниченного времени. Используя опыт поиска и анализа материала, составила задания для практических занятий.

Принимала участие в 5- международная научная школа молодых ученых и специалистов «Проблемы освоения недр в 21 веке глазами молодых», Москва, ИПКОН РАН.

Помогла в разработке курса лекций «Профессия горный инженер» для вторых и третьих курсов.

Дополнительное образование:

«ВКС-International House»

Октябрь 2008—Июнь 20012

Специальность : Японский язык.

Опыт работы:

ООО «Дельта-Мастер»

Август 2004—Сентябрь 2005

Секретарь.

• Прием входящих звонков

• Работа с почтовой корреспонденцией

• Консультирование клиентов по телефону

Достижения:

Получила опыт межличностного общения. Работы с документацией технического характера. Улучшила навыки работы с оргтехникой.

ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат»

Производственная практика Июль 2009

Ассистент горного инженера.

• Расчет паспорта БВР

• Анализ календарного плана предприятия.

• Расчеты затрат на добычу и переработку полезного ископаемого.

Достижения:

Успешно применила теоретические навыки расчетов, анализа и организации горных работ на практике. Предложила альтернативную схему ведения буровзрывных работ.

Персональная информация

Дата рождения: 21 марта 1986

Семейное положение: Не замужем.

Дополнительная информация:

Английский разговорный (хорошо)

Английский технический перевод (хорошо)

Японский разговорный (базовый уровень)

• Коммуникативные навыки

• Вежливая, располагающая манера общения.

• Обязательность при работе с клиентами‚ внимательность и исполнительность.

• Навыки в работе с программами : Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint); Adobe photoshop ; Corel draw ; ABBYY Lingvo; AutoCAD; 1С Торговля и склад.

• Умение быстро осваивать новые методы работы‚ высокая самообучаемость.

• Отсутствие вредных привычек.

• Высокая работоспособность.

• Ответственность и целеустремленность.

• Навыки работы с офисной техникой

• Владение иностранными языками.

• Ответственность и целеустремленность.