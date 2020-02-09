Маркетолог, архитектор туннелей продаж

Маркетолог с опытом работы больше 4 лет.

Основные навыки:

- запуск мультиканальных маркетинговых воронок в чат-ботах;

- настройка таргетированной рекламы Facebook, Instagram (реклама на конверсии,

вовлечение, page likes, ретаргетинг, динамический ретаргетинг);

- SMM (Facebook, Instagram, Телеграм, Youtube) - ведение страниц + раскрутка

(проведение конкурсов, марафонов, взаимопиар с блогерами, внедрение

пользовательского контента, посев по тематическим группам в Facebook,

внедрение вирусного контента);

- email-маркетинг (работа с сендерами Sendpulse, Esputnik и Getresponse);

- копирайтинг (+ работа с админкой Wordpress) и редактура статей в инфостиле;

- создание лендингов на Tilda и LP-платформе.

Образование: Реклама и пиар

Пройденные курсы:

1. Курс по таргетингу от Median School.

2. Курс по таргетингу от Facebook Blueprint.

3. Свободная. Курс "Журналистика".

﻿4. Курс "SMM-SOS" от Эльдара Нагорного.

5. Курсы "Интернет-маркетинг" и "Создание лендингов" от Tilda Pablishing. 6. Курс "Inbound-marketing" от HubSpot-академии