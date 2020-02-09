Маркетолог с опытом работы больше 4 лет.
Основные навыки:
- запуск мультиканальных маркетинговых воронок в чат-ботах;
- настройка таргетированной рекламы Facebook, Instagram (реклама на конверсии,
вовлечение, page likes, ретаргетинг, динамический ретаргетинг);
- SMM (Facebook, Instagram, Телеграм, Youtube) - ведение страниц + раскрутка
(проведение конкурсов, марафонов, взаимопиар с блогерами, внедрение
пользовательского контента, посев по тематическим группам в Facebook,
внедрение вирусного контента);
- email-маркетинг (работа с сендерами Sendpulse, Esputnik и Getresponse);
- копирайтинг (+ работа с админкой Wordpress) и редактура статей в инфостиле;
- создание лендингов на Tilda и LP-платформе.
Образование: Реклама и пиар
Пройденные курсы:
1. Курс по таргетингу от Median School.
2. Курс по таргетингу от Facebook Blueprint.
3. Свободная. Курс "Журналистика".
4. Курс "SMM-SOS" от Эльдара Нагорного.
5. Курсы "Интернет-маркетинг" и "Создание лендингов" от Tilda Pablishing. 6. Курс "Inbound-marketing" от HubSpot-академии