Копирайтинг и рерайтинг статей. Переводы с английского и французского на русский и наоборот. Тематика разная.

Навыки :

- Знание языков: русский на уровне носителя, английский - advanced, украинский - средний уровень, французский - продвинутый уровень.

- Грамотность.

- Способность чётко и ясно излагать свои мысли.