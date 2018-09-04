Eugenie2404

Евгения Птыц Eugenie2404

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Копирайтинг  и рерайтинг статей. Переводы с английского и французского на русский и наоборот. Тематика разная.

Навыки :

- Знание языков:  русский на уровне носителя, английский - advanced,  украинский - средний уровень, французский - продвинутый уровень.

- Грамотность.

- Способность чётко и ясно излагать свои мысли.

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Отзывы заказчиков

freelanseeer_ua
Александр 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$32
10 баллов
7 лет назад
Написать 4 СЕО статьи
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