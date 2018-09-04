Копирайтинг и рерайтинг статей. Переводы с английского и французского на русский и наоборот. Тематика разная.
Навыки :
- Знание языков: русский на уровне носителя, английский - advanced, украинский - средний уровень, французский - продвинутый уровень.
- Грамотность.
- Способность чётко и ясно излагать свои мысли.
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Отзывы заказчиков
$32
10 баллов
7 лет назад
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