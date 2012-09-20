SEO-оптимизация сайтов, продвижение в популярных поисковых системах.

Опыт работы - более 2-х лет, в одной из ведущих компаний по созданию и продвижению сайтов.

Использую только белые методы продвижения.

Предоставляемые услуги:

- Продвижение сайта по списку ключевых запросов в поисковых системах Яндекс, Google, Bing и др.

Первые результаты продвижения можно будет увидеть уже через 2-3 недели, всё зависит от конкурентности поисковых запросов.

- Поддержание топовых позиций сайта в поисковых системах

- Составление семантического ядра

- Внутренняя SEO-оптимизация сайта

- Аудит сайта

Цены на предоставляемые услуги

Продвижение сайта: от 3000 руб. в месяц (зависит от кол-ва продвигаемых запросов, их конкурентности и региона в котором будете продвигаться)

Оптимизация сайта – 6000 руб.

Составление SEO – ядра: 30 руб. слово