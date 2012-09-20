Опыт работы - более 2-х лет, в одной из ведущих компаний по созданию и продвижению сайтов.
Использую только белые методы продвижения.
Предоставляемые услуги:
- Продвижение сайта по списку ключевых запросов в поисковых системах Яндекс, Google, Bing и др.
Первые результаты продвижения можно будет увидеть уже через 2-3 недели, всё зависит от конкурентности поисковых запросов.
- Поддержание топовых позиций сайта в поисковых системах
- Составление семантического ядра
- Внутренняя SEO-оптимизация сайта
- Аудит сайта
Цены на предоставляемые услуги
Продвижение сайта: от 3000 руб. в месяц (зависит от кол-ва продвигаемых запросов, их конкурентности и региона в котором будете продвигаться)
Оптимизация сайта – 6000 руб.
Составление SEO – ядра: 30 руб. слово
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