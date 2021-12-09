Eugeny1995

Здравствуйте меня зовут Евгений.Написания статей, копирайтинг. Могу взяться за любую тему, так как подхожу к изучению материала внимательно и могу это изложить в статье.Статьи: краткие, лаконичные, а также большие с аналитикой.Заканчивал институт политических наук. Широко эрудированный, изучал разные гуманитарные дисциплины: политика и право, теория государственного управления, маркетинг, политэкономию, международным отношениям.По мимо этого интересуют темы: Спорта, психологии, религии, эзотерики, истории.