Прикладное программирование(С++, C#, JAVA), SQL, 1C

Здравствуйте!

Меня зовут Евгений. Спасибо за проявленный интерес.

Я беру на себя ответственность за исполнение работы, гарантирую своевременность и качество.

Работаю без предоплаты. Оплата по факту или по частям. 10-14 часов доступен в ICQ, Skype.

Образование высшее, техническое. Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики.

Опыт разработки приложений на С++, С# - около 3 лет. Отличное знание SQL(опыт работы с Sybase ASA и MySQL)

Написание/доработка конфигураций и обработок для 1С.

Контакты:

email: [email protected]

ICQ 435918059

Skype: S1tr1x