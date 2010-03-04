Прикладное программирование(С++, C#, JAVA), SQL, 1C
Здравствуйте!
Меня зовут Евгений. Спасибо за проявленный интерес.
Я беру на себя ответственность за исполнение работы, гарантирую своевременность и качество.
Работаю без предоплаты. Оплата по факту или по частям. 10-14 часов доступен в ICQ, Skype.
Образование высшее, техническое. Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики.
Опыт разработки приложений на С++, С# - около 3 лет. Отличное знание SQL(опыт работы с Sybase ASA и MySQL)
Написание/доработка конфигураций и обработок для 1С.
Контакты:
email: [email protected]
ICQ 435918059
Skype: S1tr1x
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